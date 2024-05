Geld voor leefbaarheid Noordzeekanaalgebied naar haven en veerpont

De rijksoverheid steekt 50 miljoen euro in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) voor projecten, waaronder een tweede veerpont in Velsen en renovatie van de haven van Beverwijk. Het geld komt uit een fonds van de 210 miljoen dat het kabinet beschikbaar heeft voor verbetering van de leefbaarheid in vijf regio’s.

De regio’s die geld krijgen zijn Eemshaven, Borssele, de Maasvlakte, het Noordzeekanaalgebied en de omgeving Moerdijk en Geertruidenberg.

Tweede Pont

Bij Velsen is een tweede (elektrische) pont nodig om de groei van het aantal passagiers aan te kunnen. Het is de bedoeling dat er elke 10 minuten een pont vaart, nu is dat elke 20 minuten. Dagelijks gebruiken nu al circa 5000 fietsers de pont. Doel is het fietsgebruik verder te stimuleren. Als mensen de auto laten staan, verbetert de luchtkwaliteit en is er minder lawaai.

Havenrenovatie

Haven De Pijp in Beverwijk wordt gerenoveerd om de lokale economie te versterken. De haven zou onder meer ruimte kunnen bieden aan bedrijven die zich bezighouden met windparken op zee. Daarmee zou de haven kunnen bijgedragen aan versnelling van de energietransitie.

Ook de Binnenvaartkade van de Grote Hout in Velsen-Noord wordt aangepakt. Die verkeert in slechte staat en wordt vervangen door een zeekade, zodat deze effectiever kan worden benut. Deze kade is nodig voor lokale bedrijven. Ook dit project versterkt volgens het kabinet de regionale economie.

