Overal waar u vaart: Europa

Op een zonnige vrijdagmiddag in ’s Gravendeel klonken laatst de volgende woorden: ‘Ik ga mij in Europa inzetten voor de binnenvaart, het is een prachtige sector!’ Het was de enthousiaste samenvatting die Europarlementariër Bert-Jan Ruissen gaf na zijn werkbezoek aan de binnenvaart. Kansen en uitdagingen voor ondernemers in de binnenvaart kwamen uitgebreid aan bod.

Op initiatief van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en in nauwe samenwerking met de ledengroep Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) bracht Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër én lijsttrekker voor de SGP bij de komende Europese verkiezingen, een werkbezoek aan de binnenvaart. Het gezelschap werd vrijdagmiddag gastvrij ontvangen door de familie Vat aan boord van het ms Confide.

Het vinden van een geschikt ‘adres’ voor een werkbezoek aan de binnenvaart is natuurlijk iets ingewikkelder dan in andere sectoren, maar het 85 meter lange schip lag netjes afgemeerd in de haven van ‘s-Gravendeel. Naast eigenaar Maurits Vat waren ook Riemer Kingma en Jan Smeding aan boord om werken en ondernemen in de binnenvaart aan Ruissen toe te lichten. Namens het bestuur van KBN en als voorzitter van de ledengroep CBOB had Marco Oosterwijk tijd vrijgemaakt en daarnaast waren Geert Snoeij en Peter Schaberg aan boord om het werk van KBN aan Ruissen en zijn policy advisor Leonard den Boef toe te lichten.

Vaarwegen, vergroening en randvoorwaarden om te ondernemen in de Europese binnenvaart kregen uitgebreide aandacht. Om de door Europa vastgestelde ambitie om meer over water te vervoeren invulling te geven moet er immers nog wel wat geregeld worden. Zo verdient het Europese vaarwegennet meer aandacht. Het gaat daarbij niet alleen om de diepgang en onderhoudsstaat van de sluizen en vaarwegen, maar ook om bijvoorbeeld voldoende afmeerlocaties. Veilig kunnen afmeren is natuurlijk noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke rusttijden en het kunnen uitvoeren van bemanningswissels. Die ligplaatsen en autoafzetplaatsen staan zeker op de Rijn niet alleen door woningbouw onder druk, maar ook de onderlinge afstanden zijn soms te groot, zo kreeg Ruissen te horen.

Om de vergoeningsdoelstellingen te halen in 2030 en 2050 staat de sector voor enorme uitdagingen en kosten. De huidig proeven met batterijtechnieken, waterstof en andere technieken kunnen nog even niet zonder subsidie en ook om in 2050 helemaal klimaatneutraal te worden zijn Europese investeringsfondsen voor de binnenvaart een voorwaarde. Als grootste Europese binnenvaartland moeten Nederlandse politici daar in Europa het voortouw nemen.

Uitstekend dat juist een Nederlandse Europarlementariër een bezoek bracht aan de binnenvaart. Naast ontwikkeling op het gebied van nieuwe brandstoffen en technieken moet op korte termijn worden begonnen met het bijmengen van brandstof uit hernieuwbare energie. Extra kostprijs verhogende Europese maatregelen passen daar niet bij. Om groener te worden, moet je dat geld juist investeren in zaken die de binnenvaart daadwerkelijk groener maken.

Met betrekking tot de voorzieningen op en om de vaarwegen kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat een te grote bemoeizucht vanuit Europa onwenselijk is, maar dat het bewerkstelligen van uniformiteit tussen landen wel gewenst is. Ruissen stelde voor zich in te zetten voor Europese kaderstellende richtlijnen voor de vaarwegen en afmeermogelijkheden en zich daarnaast in het Europese parlement in te zetten voor de Akte van Mannheim en de binnenvaart en de contacten daarover met KBN op prijs te stellen. Ruissen gaf aan onder de indruk te zijn van wat er leeft in de sector en was blij met de duidelijke informatie en de enthousiaste gesprekken.

De Europese verkiezingen zijn op 6 juni.

Peter Schaberg (Public Affairs) en Geert Snoeij, beleidsadviseur nautische techniek Koninklijke Binnenvaart Nederland

