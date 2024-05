Als het werkt: weervast staal

Dan werkt het zo

Staal is een prachtig materiaal, maar het moet voortdurend tegen roest worden beschermd. Omzetting van staal naar roest verzwakt het staal aanzienlijk. Roest is bovendien poreus en zuigt water op, waardoor het roestproces steeds sneller verloopt. En als laatste neemt roest in volume toe, zodat het bijvoorbeeld geklonken constructies uit elkaar kan drukken. Vandaar dat er veel pogingen zijn gedaan om staal minder roestgevoelig te maken.