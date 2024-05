Houthi’s willen alle schepen aanvallen die naar Israël varen

De Jemenitische Houthi-rebellen zeggen vanaf nu alle schepen aan te vallen die naar Israëlische havens varen. Ondertussen is de Zr.Ms. Karel Doorman aangekomen in de Rode Zee.

Eerder waren alleen schepen met een link met Israël, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een doelwit. De leider Abdulmalik al-Houthi zei in een televisietoespraak dat de Houthi’s zich ook niet meer zullen beperken tot aanvallen in de Rode Zee, maar dat schepen in alle bereikbare gebieden zullen worden beschoten.

Houthi’s vallen bijna dagelijks schepen aan, zo blijkt uit meldingen die toezichthouder United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) bijhoudt. Veel rederijen mijden de Rode Zee al, maar de Houthi’s breiden hun aanvalsgebied uit. Een vrachtschip van MSC, dat 300 tot 400 mijl ten oosten van de Hoorn van Afrika op de Indische Oceaan voer, is eind april geraakt.

Karel Doorman

In de Rode Zee is, na een korte vertraging, de Zr.Ms. Karel Doorman aangekomen. Het Joint Support Ship levert de komende 4 maanden een bijdrage aan de EU-operatie Aspides. Doel is om onder meer brandstof en andere voorraden én indien nodig medische capaciteit te leveren aan eenheden van partnerlanden.