Marineschip Zr.Ms. Karel Doorman op weg naar Rode Zee heeft technische problemen

Het zou gaan om een defect aan een van de twee Goalkeepers. Deze snelvurende kanonnen worden gebruikt om inkomende raketten te bestrijden. Het ministerie schrijft in een persbericht dat de problemen zijn ontstaan na vertrek vanuit Den Helder en en dat deze op dit moment worden verholpen.

Het logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip Karel Doorman is onderweg naar de Rode Zee. Het plan is dat het aansluit bij de EU-operatie Aspides. Deze operatie is bedoeld een vrije doorvaart op de Rode Zee te handhaven, waar de scheepvaart wordt aangevallen vanuit Jemen. Zodra de Karel Doorman de noodzakelijke tests heeft doorlopen vertrekt het schip zo snel mogelijk naar het operatiegebied, schrijft het ministerie.

Brandstof

De taak van het marineschip is militaire schepen te voorzien van brandstof zodat ze daar de Rode Zee niet voor hoeven te verlaten. In het gebied is bovendien behoefte aan medische capaciteit. Ook daar kan Zr.Ms. Karel Doorman in voorzien. Het schip vertrok op 21 april richting de Rode Zee. Toen meldde demissionair minister van Defensie Ollongren dat het vaartuig ‘volledig inzetbaar’ was. Nu wordt gezegd dat het schip eerst ‘de noodzakelijke tests’ moet doorlopen. Daarna vaart het schip ‘zo snel mogelijk’ naar het operatiegebied.