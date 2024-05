Veerkracht in de maritieme sector

Column

Het is dit jaar 30 jaar geleden dat ons schip zonk na een aanvaring. Als jonge ondernemers werden we geconfronteerd met een harde realiteit: ons levenswerk, onze droom, ons nog maar een paar maanden jonge schip, zonk letterlijk voor onze ogen weg. Maar in die donkere momenten ontdekten we iets waardevols: veerkracht.