Zware Kees: veilig gemeerd?

Column

Er bestaan gebieden in de wereld waar het weer plotseling kan omslaan. Naoetsu in het Midden-Westen van Japan is zo’n gebied. Ik weet nog goed dat we daar onder een stralende zon lagen te lossen. Het was in de ochtend en zoals meestal in Japan werden regelmatig pauzes ingelast. Om stipt 10:00 uur liepen de stuwadoors van boord om ‘coffeebreak’ te houden. Dus zaten ook wij in de messroom te genieten van een kop koffie toen de scheepsagent kwam binnenstuiven.