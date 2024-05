Kleine schepen moeten wegblijven uit Straat van Gibraltar na zoveelste aanval van orka’s

Sinds 2020 zijn meer dan 673 incidenten gemeld. Het gaat om een groep van ongeveer 15 orka’s die er een spelletje van maken om kleinere boten aan te vallen. Het gaat vooral om jachten tot 12 meter en vissersboten. Geregeld moeten aangevallen schepen met schade worden binnengebracht. Tot nu toe zijn vijf zeilboten en twee Marokkaanse vissersschepen tot zinken gebracht. Daarbij zijn geen doden gevallen.

Klappen op romp

Het incident met de Alboran Cognac, een huurjacht en Sun Oddysey, gebeurde 22 kilometer uit de kust van Kaap Spartel, net buiten het Marokkaanse Tanger. De opvarenden verklaarden tegenover de kustwacht dat ze klappen op de romp voelden en schade aan het roer ontstond, waarna het jacht water begon te maken. Gezien de urgentie van de situatie werd een helikopter ingezet om de bemanning te redden, maar MT Lascaux was eerder ter plaatse en nam de bemanning aan boord. Het zeiljacht kon niet worden geborgen en is gezonken.

Voor de overheden en de Spaanse reddingmaatschappij Salvamento Marítimo is de maat vol. Zij raden jachtschippers af om nog langer door de Straat van Gibraltar te varen en zeker weg te blijven uit het gebied waar de orka’s actief zijn.

Dringend advies

Het advies van maritieme overheidsinstanties is om met vissersboten, motor- of zeiljachten de Golf van Cádiz en de Straat van Gibraltar te mijden in de periode mei tot en met augustus. Dit is de periode waarin in dit gebied veel orka’s worden gespot. Orka’s kunnen bijna 10 meter lang worden en 5000 kilo wegen.

Mocht men toch op het water zijn en worden aangevallen, dan moet direct de kustwacht worden gealarmeerd, zodat zonodig tijdig hulp kan worden ingeschakeld. Verder wordt geadviseerd niet te stoppen wanneer men wordt aangevallen, maar zo snel mogelijk richting de kust en ondiep water te varen. Ook wordt gewaarschuwd dat de orka’s schepen van de zijkant aanvallen en bemanning niet in de gangboorden moet gaan staan. Voorkom dat je in zee valt, zo luidt het advies.

Bedreigen mag niet

Afschrikwekkende maatregelen treffen is verboden, omdat de orka’s beschermd zijn. Er zijn gevallen bekend waarbij bemanningsleden flares hebben afgeschoten om de dieren af te schrikken, maar dat is verboden. In geen geval mogen de dieren worden bedreigd of aangevallen. De beste bescherming voor kleinere boten is op dit moment het orkagebied te mijden.

Tekst gaat verder onder foto

Ook koopvaardijschepen en andere zeevaart die in het gebied orka’s ziet, wordt gevraagd het dichtstbijzijnde reddingscoördinatiecentrum op de hoogte te stellen via VHF-kanaal 16. Op die manier kunnen anderen worden gewaarschuwd.

Lees ook: Orka’s hebben het gemunt op zeiljachten Lees ook: Dertig orka’s vallen plezierjacht aan