Grote vertraging bij verbreding Demkabocht Amsterdam-Rijnkanaal

De Demkabocht in het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht wordt veel later verbreed dan de bedoeling was. De planning van Rijkswaterstaat was dat uiterlijk dit jaar de werkzaamheden zouden zijn afgerond, maar volgens een nieuwe planning wordt pas op z’n vroegst in 2026 begonnen met de werkzaamheden die vervolgens twee jaar duren.

De krappe bocht in het kanaal bij Utrecht heet de Demkabocht, omdat hier vroeger staalfabriek Demka stond. Door de schaalvergroting in de scheepvaart, is de kans op aanvaringen in deze bocht toegenomen. Om de situatie veiliger te maken, wil Rijkswaterstaat de bocht aan de oostzijde met maximaal 11 meter verbreden. Dit komt overeen met de breedte van de oude insteekhaven van het Demka-terrein. De bocht is zo’n 600 meter lang. Ten noorden en zuiden van de Demkabocht sluit de verbreding aan op de huidige breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Gemeente

De gemeente Utrecht is eigenaar van de grond en wil hier, na verbreding van de bocht, een park inrichten. In 2023 werd daarom bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de grond onder het Demkaterrein schadelijke stoffen bevat. Het gaat om asbest en nikkel. Utrecht zou destijds snel bekend maken of en wanneer ze de grond zou worden gesaneerd, maar dat is tot op heden is dit niet gebeurd. Ook wanneer Schuttevaer navraag doet naar de planning bij de woordvoering van de gemeente, komt er geen antwoord.

‘De verbreding van de Demkabocht was onderdeel van een groter project. Voor het andere deel is nog nader onderzoek nodig. Daarom zijn de projecten uit elkaar gehaald en zijn we nu weer in contractvoorbereiding voor de verbreding Demkabocht’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Planning

De oorspronkelijke planning was al eerder opgerekt, waarbij uiterlijk begin volgend jaar een aannemer aan de slag zou gaan. Ook deze planning is nu losgelaten. ‘We zijn nu bezig met de voorbereiding van de aanbesteding, op dit moment hebben we geen vastgestelde planning, maar we verwachten in 2026 en 2027 de Demkabocht te verbreden’, aldus de woordvoerder.

Veiligheid

De verbreding draait allemaal om de veiligheid voor de scheepvaart. ‘De Demkabocht ligt in een van de smalle delen van het kanaal. Voor de veiligheid op het water is het goed als deze bocht zo snel mogelijk wordt verbreed’, aldus Rijkswaterstaat. Maar toch maakt de vaarwegbeheerder zich geen zorgen. ‘Onder meer door onze scheepvaartbegeleiding op dit smalle deel van het kanaal, maken we ons nu geen zorgen over de veiligheid voor de scheepvaart.’

