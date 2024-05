Scheepvaartbedrijven helpen Mercy Ships vooral met diensten en goederen

Twee schepen

Mercy Ships geeft aan boord van twee schepen gratis gezondheidszorg in Afrika. De bevoorrading gebeurt grotendeels vanuit Nederland. Directeur Anita Delhaas vertelt vanuit Rotterdam: ‘Wij zetten ons met een team van 50 mensen in voor drie belangrijke onderdelen die onze missie mogelijk maken: de vrijwilligers, de bevoorrading en fondsenwerving.’ Het goede doel is vooral op zoek naar personeel en diensten.