Overal waar u vaart: waterweek

Column

Afgelopen week was het een waterweek. Ik doel niet op extreem hoog (of laag) water natuurlijk, anders had u dat wel gemerkt. Bovengemiddelde, maar geen extreme waterstanden las ik maandagochtend in de voorspellingen. Nee, met een waterweek bedoel ik dat ongeveer mijn hele agenda vol stond met ‘water’-overleggen. Soms valt alles ineens samen. Ik neem u graag mee in een weekje binnenvaartbranchevertegenwoordiging met betrekking tot water.