Als het werkt: FSRU

Dan werkt het zo

FSRU is de afkorting van Floating Storage and Regasification Unit. In het Nederlands dus een drijvende eenheid voor de opslag en behandeling van gas. Het is moeilijk om van een schip te spreken, omdat deze units permanent liggen afgemeerd. Meestal is dat in een haven, maar op plekken waar geen havens zijn, kan deze voorziening ook voor de kust worden gestationeerd, al dan niet via hoge-drukslangen met flinke diameters verbonden met de wal. Hoewel ze niet meer varen, kan een FSRU wel een varend verleden kennen als gastanker.