Enige ontgassingslocatie in Nederland, ATM Moerdijk, verwacht geen stormloop

reportage

De eerste fase van het landelijk verbod op varend ontgassen gaat 1 juli in en zorgen voor meer vraag naar ontgassingsinstallaties. Schuttevaer ging langs bij Afval Terminal Moerdijk (ATM) in Moerdijk, die op dit moment de enige vaste ontgassingsinstallatie exploiteert. ATM wil de capaciteit verhogen en straks drie in plaats van twee schepen tegelijk kunnen ontgassen. Danny van Leeuwen, die al 36 jaar bij ATM werkt, blikt vooruit in de aanloop naar het verbod.