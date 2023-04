Evra presenteert plan voor 15 gesubsidieerde ontgassingsinstallaties

Varend ontgassen

De Europese ontgassingsbond (Evra) heeft een plan klaarliggen voor 15 ontgassingsinstallaties in Nederland en België. Daarvoor zijn de initiatiefnemers wel afhankelijk van de Europese CEF-T subsidie. Minister Harbers ziet er in elk geval heil in, want hij is ondersteunt de subsidieaanvraag.