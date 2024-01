Veel onzekerheid voor schippers door stremming Oranjesluizen

'Slechte communicatie'

De stremming van de Oranjesluizen zorgt voor veel onzekerheid voor de ruim 30 schippers die vast liggen voor het sluizen complex. Er is weinig zicht wanneer de situatie verbetert. De Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis zijn sinds woensdagavond 3 januari gestremd in verband met een te hoog waterpeil in het Markermeer en het IJmeer.