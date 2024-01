Chinese nieuwkomer met zeven schepen door Rode Zee

Uit het niets is deze maand op de route tussen het Verre Oosten en Europa via de Rode Zee een nieuwe Chinese rederij opgedoken. Het is het in Singapore gevestigde Sea Legend Shipping, dat in februari 2023 werd opgericht als feederrederij met lijndiensten tussen diverse Chinese havens.

Intussen wordt het vaargebied op de website omschreven als China, Midden-Oosten, Middellandse Zee en Noord-Afrika. Afgelopen december voegde het bedrijf een aantal containerschepen aan haar vloot toe. Die bestaat nu uit 10 containerschepen van 1800 tot 4900 teu, in totaal 32.750 teu. Zeven daarvan worden op dit moment ingezet op lijndiensten tussen het Verre Oosten en Europa via het Suezkanaal. Dat meldt een aantal media, waaronder Lloyd’s List. De rederij zegt de grootste zorg te besteden aan de veiligheid van schepen en bemanning en heeft zich verzekerd van begeleiding door de Chinese marine. Verder is een aantal bewapende beveiligers aan boord van elk schip en zijn ze rondom voorzien van ‘anti-piraten prikkeldraad’. Ze beschikken verder over een systeem dat desgewenst een heel aantal deuren op het schip sluit.

Goede betrekkingen met Iran

Het aandeel van Chinese schepen in de transit door de Rode Zee en het Suezkanaal is sinds de aanvallen door de Houthi’s fors gestegen, net als dat van schepen van Russische herkomst. Er varen nog 27 Chinese schepen regelmatig door het Suezkanaal. Daarvan doen 17 regelmatig ook Russische havens aan. De Chinezen hebben schepen uit andere vaargebieden weggehaald om te profiteren van de hoge prijzen die momenteel worden betaald voor de kortere route. China onderhoudt goede betrekkingen met Iran, dat op haar beurt weer grote invloed heeft op de activiteiten van de Houthi’s.

In het AIS-signaal van de Chinese schepen is ‘All Chinese’ toegevoegd, zoals bij andere schepen ‘armed guards on board’ of ‘no contact Israel’.

Schema Chinese marine

Op de website van Sea Legend is een schema opgenomen op welke dagen de Chinese marine schepen van de rederij begeleidt. Te zien is hoe de SFT Turkey van 26 tot 29 december werd begeleid bij de doorvaart door de zeestraat Bab el Mandeb. China is al sinds 2008 actief in de regio met een fregat, een torpedobootjager er een bevoorradingsschip. In eerste instantie was dat ter bestrijding van de piraterij vanuit Somalië. De begeleiding door de marine gebeurt steeds gedurende drie dagen, beurteling oost-west en west-oost. Ook de dienst tussen Qingdao en Istanbul via diverse Chinese havens en die van Djibouti, Jeddah, Sokhna en Aqaba, staat er tot maart op.

De schepen die de dienst door de Rode Zee onderhouden zijn de Zhong An Xin Hua Yuan, TB Anping, OVP Taurus, OVP Aries, SFT Saudi, SFT Turkey en SFT China. De drie schepen met SFT in de naam zijn aangekocht in december. De TB Anping werd eerder in 2023 overgenomen van Wan Hai Lines uit Taiwan. Met de huidige omvang zou Sea Legend de 46e plaats innemen in de Alphaliner Top 100 van wereldwijde vervoerders.

