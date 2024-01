ABB ontwikkelt walvisstaartaandrijving voor zeevaart

Schaalmodel

De walvisstaart-aandrijving is terug in een nieuwe vorm. Het Zweeds-Zwitserse Asea Brown Boveri (ABB) heeft een computergestuurde voortstuwingstechniek ontwikkeld waarbij de verticaal geplaatste vinnen de beweging van een walvisstaart nauwkeurig nadoen. Het Dynafin gedoopte systeem is ontwikkeld voor zeeschepen, maar biedt ook perspectief voor de binnenvaart.