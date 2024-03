Gestrande locomotieven in Brake per schip naar Bremen

Uitgerekend de binnenvaart heeft een eerste slag geslagen bij het oplossen van de problemen met de bereikbaarheid van de havens langs de Wezer. Die zijn voorlopig onbereikbaar per spoor, nadat een schip de spoorbrug over de Hünte bij Elsfleth zwaar heeft beschadigd.

De bijna antieke enkelspoors brug ligt in de enige verbinding tussen de havens van Brake, Stade en Nordenham en het Duitse spoornet. Sinds aanvaring in de nacht van 24 op 25 februari kan er geen trein meer rijden. Zo stond ook een vracht met gloednieuwe locomotieven vast in de haven van Brake. Terminaleigenaar J. Müller in Brake heeft een oplossing gevonden: het treinmaterieel is in Brake in binnenvaartschepen overgeladen en naar Bremen gevaren. Daar werden ze op de rails gezet om hun verdere reis via het spoor af te leggen.

Treinwagons

Volgens de plaatselijke nieuwswebsite NWZ Online gaat het om materieel van DB Cargo, de Salzburger Eisenbahntransportlogistik, de Erfurter Bahngesellschaft, Ecco-Rail en de Österreichischen Bundesbahn. De spoorbedrijven hebben zelf de benodigde schepen gecharterd. J. Müller heeft gezorgd voor het overladen in Brake. Daarmee is alleen het materieel met de grootste spoed uit zijn isolement verlost. Volgens bedrijfsleider Uwe Schiemann staan in de haven nog meerdere treinwagons die ook naar een klant moeten.

Trier

Het ziet ernaar uit dat de scheepvaart op de Hünte voor lange tijd verstoord zal zijn. Onderzoek van spoorwegbeheerder Bahninfra Go heeft uitgewezen dat de brug zo zwaar is beschadigd dat er een tijdelijke, vaste noodoverspanning moet worden aangelegd. De Deutsche Bahn beschikt bij Trier over een opslag met gedemonteerde bruggen. Met die onderdelen kan snel een tijdelijke brug worden gebouwd, denken ze bij de spoorwegen.

Wat de doorvaarthoogte zal worden is nog onbekend. Minister Olaf Lies van Economische Zaken heeft voorlopig vooral oog voor de belangen van de spoorwegen. Tegen de regionale krant Tageblatt zegt hij wel te willen kijken hoe de haven van Oldenburg bereikbaar kan blijven voor de binnenvaart. ‘Samen met de stad Oldenburg en de getroffen overslagbedrijven in Oldenburg en Brake gaan we naar een oplossing zoeken. We moeten er wel op rekenen dat er geen oplossing komt die een ongestoorde vaart naar Oldenburg zekerstelt’, aldus de minister.

