Studenten baggeren in nieuwe moderne sleephoppersimulator

Al jaren trainen mbo- en hbo studenten van alle zeevaartscholen in Nederland op de bestaande sleephoppersimulator bij het Maritiem Simulatie Trainingscentrum van MIWB op Terschelling. Een investering van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw maakt de aanschaf van een nieuwe moderne sleephoppersimulator mogelijk. Op vrijdag 12 april werd de overeenkomst tussen de partijen ondertekend.

Modern

Lea van Vlier, secretaris van het O&O-fonds Waterbouw, benadrukt het belang van dergelijke investeringen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de sector. ‘De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstperspectief biedt en waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.’

Volgens Gerrit van Leunen, directeur MIWB, is het geweldig nieuws dat het O&O-fonds investeert in een nieuwe sleephoppersimulator. ‘Dit biedt het maritiem onderwijs uitstekende mogelijkheden om studenten optimaal op te leiden en voor te bereiden op een carrière in de waterbouw. We zijn trots dat deze faciliteit bij ons op Terschelling komt te staan.’ Naast een nieuwe simulator bij het MSTC, investeert het fonds ook opnieuw in lesmiddelen voor het maritieme mbo-onderwijs.

Simulator

Het voordeel van de simulator is dat studenten praktijkervaring kunnen opdoen in een veilige en gecontroleerde omgeving. De simulatie kan eindelijk herhaald worden, tot de studenten de kunst beheersen van bijvoorbeeld het bedienen van een zuigpijp.

De verwachting is dat de simulator over een half jaar in gebruik genomen wordt.

