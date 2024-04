Zoutdam IJmuiden maakt gebruik van soortelijk gewicht zeewater

Techniek: Hoe werkt een zoutdam

De bouw van de Zoutdam bij IJmuiden is momenteel een van de grootse waterstaatkundige werken in Nederland en uniek in de wereld. ‘Dit is echt heel bijzonder’, zegt omgevingsmanager Jan Rienstra van Rijkswaterstaat. Het kunstwerk is nodig om het Noordzeekanaal te vrijwaren van zout zeewater, dat elke schutting van Zeesluis IJmuiden binnenstroomt.