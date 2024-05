Aan de reis: droge lading houdt opgaande lijn vast

Marktinzicht

Het is nog altijd rustig op de droge-ladingmarkt, maar de stijgende lijn lijkt zich te hebben ingezet. Nadat vorige week een flinke stijging van de volumes mocht worden opgetekend, is in de afgelopen week op een stabiel niveau doorgegaan – dit ondanks Koningsdag (Nederland; viel in het weekend) en de Dag van de Arbeid (België, Duitsland) die geringere economische activiteit met zich meebrengen.