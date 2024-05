Kraanschip Iris knijpt in een dag de lading uit gezonken Courage

Van Dijke Maritime heeft de lading zand uit het gezonken binnenvaartschip Courage gehaald. De 1800 ton zand is voor 95% uit het ruim geknepen, vertelt Dick van Dijke. Daarvoor zette het bedrijf uit Sprang-Capelle het kraanschip Iris in.

Van Dijke Maritime werd dit weekend ingeschakeld door de verzekeraar om de lading uit het schip te halen. De Courage plooide bij het laden van zand in het zandgat bij Deest. Het was op dat moment geladen met 1800 ton zand.

‘Wij hebben met de baggercomputer eerst het schip in kaart gebracht. Daarna zijn we maandagochtend begonnen met het knijpen van het zand. Daar waren we maandagavond mee klaar’, vertelt Van Dijke. Het zand uit het ruim heeft de kraan op de Iris vervolgens op de bodem gestort tussen de Courage en de drijvende zandfabriek Rotterdam 55. ‘Dat kan opnieuw worden opgezogen.’

Een peilrobot zag vervolgens dat er nog een bult zand in het hoek van het ruim zat. ‘Dat was in de buurt van de stuurhut, waar wij voorzichtig wilden zijn. Die laatste bult hebben we er vanochtend uitgehaald.’ Volgens Van Dijke is het ruim nu zo goed als leeg, ‘ik denk voor 95%’.

Nu kan Hebo Maritiemservice aan de slag, wiens bergingsplan als beste uit de aanbesteding kwam. Voor de berging gaat de maritiem dienstverlener drie drijvende bokken inzetten. De voorbereidingen worden nu getroffen, eind deze week begint de berging. Daar denkt Hebo vier dagen voor nodig te hebben. Hebo wil het schip in één stuk naar boven brengen. Het schip is volgens de bergers niet gebroken, maar alleen geplooid. Dat wordt bevestigt door Van Dijke. Wel ligt het achterschip zo’n 15 meter diep op de bodem, terwijl het voorschip nog altijd meters boven water steekt.