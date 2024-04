Gezocht… Scheepvaartmeester

De banen liggen voor het oprapen in de scheepvaart. Maar hoe weet je nu wat je écht gaat doen in zo’n nieuwe rol? En in wat voor soort bedrijf kom je te werken? Elke week licht Schuttevaer een vacature uit.

Titel: Scheepvaartmeester

Bedrijf: Provincie Overijssel

Standplaats: Zwolle

Sector: Pleziervaart en binnenvaart

Werver: Robert Markslag

Zijn jullie op zoek naar het welbekende schaap met de vijf poten? Je moet zowel kunnen handhaven als visitekaartje zijn. Hoe zit dat?

Ralph Kikkert, scheepvaartmeester bij Provincie Overijssel: Om voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer te zorgen ben je net Haarlemmerolie. De ene dag ben je in je patrouillevaartuig op inspectie, een dag later zit je in overleg met projectleiders of het juridisch cluster. Wij adviseren ook over vergunningen, renovatie van kunstwerken, omleidingsroutes, bebording, berichtgeving voor de scheepvaart over eventuele stremmingen, etcetera.

Kun je het werkgebied omschrijven?

We hebben in de provincie Overijssel 160 kilometer vaarweg in beheer, verdeeld over zestien vaarwegen. In het gebied bevinden zich 122 vaste bruggen, 32 beweegbare bruggen en elf sluizen. Dit alles verspreid over een gebied dat zich uitstrekt van de Kop van Overijssel tot aan het Drontermeer en kanalen in Twente. Afhankelijk van het vaarseizoen is het een betrekkelijk rustig gebied. De beroepsvaart gaat het hele jaar door, terwijl deze maand de pleziervaart weer is begonnen.

Wat gebeurt er in Overijssel zoal op het water waarbij een scheepvaartmeester moet ingrijpen?

Bijvoorbeeld overlast in Giethoorn door snelle bootjes die golfslag veroorzaken. Maar ook diefstal van boten en buitenboordmotoren, olievervuiling, vermissingen. Ook dan moeten we ter plaatse zijn. Is er een keer sprake van een auto te water, dan moeten we het scheepvaartverkeer regelen.

Wat voor persoonlijkheid is voor dit werk bij uitstek geschikt?

Je moet empathisch, pragmatisch en flexibel zijn en daarnaast vooral goed kunnen samenwerken met de tweede scheepvaartmeester die in dit gebied werkt. Samen met hem werk je binnen het Waterplan Overijssel, dat al meer dan dertig jaar bestaat, samen met partners als de provincie, gemeenten, het waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en hulpdiensten. Dat betekent dat je de mensen goed moet kennen en bovendien moet weten hoe de hazen lopen en hoe je de lijntjes kort houdt. Verder is het essentieel dat je over een helikopterview beschikt en kan prioriteren. Komen er twee meldingen tegelijk binnen, dan moet je kunnen afwegen wat meer prioriteit heeft.

Tegelijkertijd handhaven én het visitekaartje zijn: dat lijkt lastig met elkaar te verenigen.

Mijn motto is: zacht waar het kan, hard waar het moet. Als het met een waarschuwing af kan, dan doen we dat. Moet er harder opgetreden worden, dan laten we niet met ons sollen en volgt er een pittig gesprek of proces-verbaal. Je weegt mee wat de feiten en omstandigheden zijn, en hoe ernstig. Eigenlijk precies zoals de politie te werk gaat.

Is het in het recreatieve seizoen veel drukker dan daarbuiten?

Van half april tot half oktober draai je synchroon met de diensten van de politie. Je hebt twee dagdiensten: van negen tot zes, en van twee tot tien. ’s Nachts kan er natuurlijk altijd iets gebeuren, daarom draaien we piketdiensten. In de winterperiode zit je inderdaad wat vaker op kantoor voor bureau- en administratief werk. Al met al heel breed, een superbaan met veel vrijheid in een leuk team. Het mooie van dit beroep is dat je vanwege de korte lijntjes vanuit het operationele heel snel kunt schakelen.

Heb je inhoudelijke vragen over de vacature?

Neem contact op via (06) 10702482 of via r.markslag@overijssel.nl.

Wil je meer weten over de wervings- en selectieprocedure?

Neem dan contact op met recruitment@overijssel.nl.