Kustwacht zoekt figuranten voor grote reddingsactie op zee

De massa-evacuatieoefening Livex in een initiatief van de Kustwacht. De laatste keer dat deze oefening werd gehouden was in 2019. In juni stellen talloze hulporganisaties opnieuw hun samenwerking op de proef.

Voor de kust van IJmuiden wordt een ferry van DFDS geëvacueerd. Hiervoor worden honderden figuranten gezocht om een zo realistisch mogelijke evacuatie uit te voeren. Tijdens de oefening wordt samengewerkt met verschillende hulporganisaties, zoals de KNRM en Veiligheidsregio Kennemerland.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder start de evacuatie op. De oefening heeft op zee plaats. De evacuees worden met reddingboten naar de wal gebracht. Hier vangt de Veiligheidsregio Kennemerland de evacuees op.

Aan de oefening doen verder de Port of Amsterdam, de Maritime Incident Response Group, het Zeehavenbedrijf IJmuiden, FMTC Safety IJmuiden, Defensie, Loodswezen Amsterdam-IJmond en Rijkswaterstaat mee.

Vrijwilligers die willen meedoen als figurant moeten boven de 18 zijn, de Nederlandse taal spreken en kunnen zwemmen. Opgeven kan bij OOV Support.