LIVEX: Honderden passagiers geëvacueerd van ferry (video)

ROTTERDAM 26 mei 2019, 13:12

Helikopters, schepen, reddingboten en voertuigen: alles kwam samen tijdens de LIVEX. Tijdens deze grootschalige massa-evacuatieoefening werd de ferry Pride of Hull geëvacueerd. Die was daarvoor speciaal naar de Tweede Maasvlakte (Rotterdam) gevaren. Honderden figuranten werkten mee aan de oefening. Vanuit de Kustwacht werd de evacuatie op het water gecoördineerd. Daarbij werd nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die de evacués aan land opving.

Waar de betrokken (crisis)organisaties regelmatig zelfstandig hun eigen deel oefenen, werd nu de complete samenwerking getraind. Communicatie, afstemming en procedures: daar kwam het tijdens de LIVEX op aan. ‘Als Hoofd Oefenleider ben ik zeer tevreden over de inzet van de eenheden en opeenvolging van de processen’, zei Edwin van der Pol na afloop. ‘Ik denk dat we hebben laten zien dat we door een goede samenwerking in staat zijn om een grote hoeveelheid personen te evacueren vanaf zee. Waarbij ik ook na vandaag erop blijf hameren dat we continu blijven trainen en elkaar blijven opzoeken. Het kennen van de procedures en de personen is cruciaal voor een massa-evacuatie.’

Drie ministers keken toe

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), minister Ank Bijleveld (Defensie) en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) bekeken het evacuatieproces vanaf het water en aanschouwden daarna de hulpverlening op het land in de Berghaven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de maritieme hulpverlening, Defensie is de beheerder van de Kustwacht en onder Justitie en Veiligheid valt de rampenbestrijding op het land.

Kustwacht

Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineerde de evacuatie op het water. Aan de wal werd die taak uitgevoerd door een Commando Plaats Incident en een Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast deden onder andere Defensie, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Havenbedrijf Rotterdam en het Rode Kruis mee aan de oefening.

Evacuatiewijzen

Evacués gingen van boord via een evacuatiesysteem en twee reddingssloepen van de ferry zelf. Daarnaast vlogen er meerdere helikopters die passagiers van boord haalden. Vanaf het water gingen de opvarenden naar de Berghaven (Hoek van Holland). Daar richtte de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een opvanglocatie in. Opvarenden werden geregistreerd en gewonden geholpen door de hulpdiensten.

Hulpdiensten oefenen bij #LIVEX19 op Noordzee voor een rampenbestrijding met een massa-evacuatie van 450 opvarenden. Ministers @CvNieuwenhuizen en @MinBijleveld ondertekenen tijdens deze LIVEX een nieuwe kustwachtsamenwerking https://t.co/2NgNeCyvyv pic.twitter.com/PBYRy0FEMh — Ministerie IenW (@MinIenW) May 25, 2019

Figuranten

‘Veel figuranten hebben zich opgegeven voor deze bijzondere oefening. Ze hebben ervaren hoe het is om een tijd op het water te blijven in bijvoorbeeld een vlot. Mijn waardering en dank gaat dan ook uit naar al deze mensen die hun zaterdag hiervoor hebben opgegeven! Zonder deze grote hoeveelheid mensen zou de oefening niet realistisch zijn geweest’, aldus oefenleider Van der Pol na afloop. (DvdM)