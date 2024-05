Cor en Betty Heuvelman houden van langzaam varen

Kielzog

Na de verkoop van hun 110-meterschip, hielden Cor (1968) en Betty (1967) Heuvelman het drie maanden aan de wal uit. ‘We gingen in ons appartement zitten wachten op wat er ging gebeuren’, vertelt Cor. ‘Maar er gebeurde niks. Er was altijd tegen ons gezegd dat iedereen personeel nodig heeft, maar we werden niet gebeld.’