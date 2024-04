Aanvaring tussen veerpont Blue Amigo en binnenvaartschip

Veerpont De Biesbosch is dinsdagmiddag 9 april rond 16:30 uur in aanvaring gekomen met een binnenvaartschip. ‘Door de ontstane schade is de pont niet inzetbaar en is Veerdienst De Biesbosch op dit moment gestremd’, aldus exploitant Amigo.

De pont is naar de werf voor nadere inspectie van de schade en ter bepaling van de reparatieduur. Voorlopig is de pont uit de vaart, het binnenvaartschip kon haar weg vervolgen.

Blue Amigo, de exploitant van de pont, denkt dat het wel een paar dagen gaat duren voordat de pont is gerepareerd of een vervangend exemplaar is gevonden.

Veerdienst De Biesbosch vaart over de Nieuwe Merwede heen en weer tussen Kop van’t Land in Dordrecht en de Brabantse Oever in Werkendam.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De oorzaak van de aanvaring wordt onderzocht door de politie en de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).