Geladen La Primavera aan de ketting in Iffezheim

Het binnenvaartschip La Primavera dat 11 november vorig jaar een sluisdeur van de sluis in Iffezheim total loss voer , is zaterdag 20 april in Iffezheim aan de ketting gelegd.

Dat gebeurde op last van het Amtsgericht in Kehl dat scheepvaartzaken langs een groot deel van de Rijn behandelt. Het zou gaan om een civielrechtelijke zaak over het schadebedrag van twee miljoen euro. Het schip kwam zaterdag geladen in Iffezheim aan, waar het door de politie werd opgewacht.

Nadere informatie kon nog niet worden verkregen, de schipper wilde niets kwijt. Mogelijk heeft de verzekeraar geen borg willen afgeven, omdat de politie heeft geconstateerd dat de stuurvrouw ten tijde van de aanvaring onder invloed was van alcohol. Dat zou een uitsluitingsgrond kunnen zijn.