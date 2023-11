Iffezheim: stuurvrouw had waarschijnlijk gedronken, sluiskolk jaar gestremd

De stuurvrouw die aan het roer zat toen de 110-er La Primavera zaterdag tegen een van de bovendeuren van sluis Iffezheim voer had waarschijnlijk gedronken. Dat meldt de gezamenlijke Frans/Duitse Wasserschutzpolizei vandaag (17 november) in een persbericht.

‘De op het tijdstip voor de koers van het vrachtschip verantwoordelijke stuurvrouw staat onder ernstige verdenking onder de invloed van alcohol te zijn geweest. Daarom is tegen haar een proces-verbaal wegens het in gevaar brengen van het scheepvaartverkeer opgemaakt’, schrijft de politie. De kwestie kan behalve tot strafvervolging ook leiden tot intrekking van het vaarbewijs, aldus het bericht.

Reservedeur

De La Primavera voer zaterdagmiddag 11 november in de afvaart met flinke snelheid tegen de bovendeur van de rechter sluiskolk van sluis Iffezheim op de Rijn. De 80 ton zware zinkdeur is zo beschadigd dat deze in zijn geheel vervangen moet worden. Die klus gaat waarschijnlijk een jaar duren, zegt een vertegenwoordiger van de WSA Oberrhein. Tot die tijd is de kolk gestremd. Er is geen reservedeur beschikbaar. Bouw van een nieuwe gaat meer dan een miljoen euro kosten, is de schatting

WSA

De scheepvaart op de Bovenrijn zou de komende tijd wel eens grote last kunnen hebben van het feit dat een kolk eruit ligt. Want sinds een paar maanden wordt gewerkt aan de interne kanalen van de andere kolk, Volgens een woordvoerder van de WSA wordt er daarom al een tijd slechts op halve snelheid geschut, wat opgeteld bij de stremming van de andere kolk tot aanmerkelijke vertraging kan leiden.

De La Primavera is ondertussen terug op de thuisbasis Delfzijl. De schipper zegt dat de zaak bij de verzekering ligt en wil verder niet reageren.