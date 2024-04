EZS Erepenning van Verdienste postuum naar Wouter van Dusseldorp

Van Dusseldorp overleed vorig jaar juli volkomen onverwacht. Hij was eigenaar en schipper van de historische stevenaak Egberdina, kwam op voor veilig, duurzaam en economisch verantwoord varen als bestuurslid van de BBZ, gaf les aan de EZS en maakte wekelijks de nieuwsbrieven Zeepost, Scheepspost en Zeilpost. Die nieuwsbrieven, begonnen als hobby, groeiden uit tot een passie en belangrijke informatiebron voor de charterbranche. Wat in het nieuws kwam in andere media gaf Van Dusseldorp door, zonder commentaar.

Reis naar Kaap Hoorn

De erepenning werd uitgereikt aan Sefanja Nods, de partner van Van Dusseldorp. Zij kreeg hem uit handen van Klaas Gaastra, die de penning vorig jaar ontving. Gaastra, kapitein in ruste van de driemastbark Europa, waarmee hij vele malen Antarctica bezocht en de wereld omzeilde, kende Nods al. Een dag eerder was hij, erkend Kaap Hoornvaarder en collega-docent van Van Dusseldorp, als genodigde aanwezig bij een door Nods ontworpen en gebrandschilderd, acht meter hoog kerkraam in de Hoornse Oosterkerk, getiteld ‘De Reis naar Kaap Hoorn’. In dat raam, geschonken door Roos en Kees Leegwater, wordt de reis verbeeld die Schouten en Lemaire maakten van 1615 tot 1616, om buiten het monopolie van de VOC om een nieuwe route te vinden via de zuidpunt van Patagonië naar de Oost. Bovenin het raam eindigt de reis bij het beroemde Kaap Hoornmonument, door Van Dusseldorp zelf ook zeilend bezocht.