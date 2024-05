‘Vuurwerkshow’ maakt voordek Dali vrij

Het Amerikaanse Corps of Engineers is er met springstof in geslaagd de staalconstructie van de Francis Scott Key-brug op het voordek van het containerschip Dali in stukken te blazen. Daarbij is een stuk van circa 600 ton staal overboord gegleden.

Verdeeld over de staalconstructie, die na de aanvaring van een brugpijler op de Dali terechtkwam, werd springstof aangebracht in sleuven die erin waren gebrand en gezaagd. Maandagmiddag kort na vijf uur ’s middags plaatselijke tijd werden alle ladingen tegelijk ontstoken. De operatie was al twee keer uitgesteld vanwege de weersomstandigheden.

Volgens ooggetuigen volgde een ‘knetterende vuurwerkshow’ van enkele seconden, gepaard gaande met zwarte rookwolken. Terwijl het publiek op flinke afstand werd gehouden was de 21-koppige bemanning van de Dali gewoon aan boord. Zij zaten verschanst in de accommodatie achter op het schip en werden beschermd door een muur van containers die nog op het schip staan. De komende dagen zal het staal dat in de Patapsco rivier terechtkwam samen met andere brokstukken die er al lagen, worden geborgen. Daarna kan de Dali worden weggesleept.

De autoriteiten rekenen er nog steeds op dat de hoofdvaargeul nog voor het eind van de maand kan worden heropend.

Eind maart ramde het containerschip Dali een pijler van een cruciale verkeersbrug in de Amerikaanse stad Baltimore. Hierdoor stortte de 2,6 kilometer lange Francis Scott Key-brug uit 1977 over de rivier de Patapsco ten zuidoosten van de stad in. Daarbij kwamen zes mensen om het leven.