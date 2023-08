In memoriam: Wouter van Dusseldorp (Zeepost en BBZ)

Leermeester

Hij was bekend van de nieuwssites Scheepspost, Zeepost en Zeilpost, schipperde de stevenaak Egberdina, was ex-bestuurder van de BBZ en docent Zeilvaart in Enkhuizen. En hij was de liefhebbende vader van twee zoons en partner van Sefanja. Zij was het, die hem 28 juli vond, zittend in zijn stoel, met hond Floor naast zich. Hij leek te slapen, maar bleek volkomen onverwacht overleden. Wouter van Dusseldorp werd 67 jaar.