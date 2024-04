Klacht tegen cruiserederij MSC vanwege misleidende ‘groene’ reclamecampagne

Greenwashing

Groene burgerbeweging Fossielvrij NL heeft samen Advocates for the Future en Reclamejagers een klacht tegen cruiserederij MSC ingediend bij de Reclame Code Commissie. Ze vinden dat MSC aan ‘greenwashing’ doet, door te beweren dat varen op LNG zeer schoon is. ‘Gezien de recente uitspraak in onze KLM-greenwashingzaak zien we ook deze zaak met vertrouwen tegemoet’, aldus een woordvoerder.