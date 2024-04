De nieuwe Schuttevaer is uit: binnenvaart verliest voordeel en aan boord tijdens refit cruiseschip Britannia

Deze week in de nieuwe Schuttevaer aandacht voor het klimaattraject van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daaruit blijkt dat de binnenvaart haar klimaatvoordeel ten opzichte van het wegverkeer dreigt te verliezen. Verder waren we bij de bijeenkomst tussen de ILT en de bruine vloot, op de te renoveren sluis bij Weurt en aan boord van het cruiseschip Britannia dat bij Damen Shiprepair een onderhoudsbeurt kreeg.

Lees de nieuwste Schuttevaer hier.

De binnenvaart verliest haar klimaatvoordeel. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vanaf 2030 begint het wegtransport aan een gestage elektrificatie. Terwijl voor de binnenvaart onduidelijk is of én hoe de energietransitie vorm gaat krijgen. Dat levert een groot concurrentienadeel op bij beprijzing van de CO2-uitstoot.

De bruine vloot krijgt voor het volgende vaarseizoen duidelijkheid over de eisen die aan tuigage worden gesteld en op nationaal niveau zullen die regels waar nodig zijn verbeterd. Die toezegging deed ILT-directeur Stefanie Spekreijse 24 april op een tumultueuze bijeenkomst met charterschippers in Lelystad.

Tekst gaat verder onder de foto

De westkolk van sluis Weurt is van 30 april tot 31 mei gestremd en vanaf juni tot augustus is slechts de helft beschikbaar. Dat betekent de komende maanden meer afhankelijkheid van de de bijna 100 jaar oude oostkolk, die erg kwetsbaar is voor laagwater. Daarom zit in de zomer ‘de grootste pijn voor de binnenvaart’, legt omgevingsmanager Arjan Thielking van Rijkswaterstaat uit.

De onzekere toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel was reden voor de 23-jarige schipper William Sluiter om zzp’er te worden, zodat hij zijn pensioen zelf kan regelen.

Cruiseschepen weten de droogdokken van Damen Shiprepair Rotterdam in de Botlek weer te vinden voor onderhoudsbeurten. Zo wordt de Britannia van P&O Cruises er in 12 dagen zo goed als binnenstebuiten gekeerd. Schuttevaer mocht aan boord in wat het best te beschrijven is als een georganiseerde chaos.