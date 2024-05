Van Loon Shipping gooit het roer om; uitbreiding met een nieuwbouw riviercruiseschip

The Gentleman

Familiebedrijf Van Loon Shipping uit Ridderkerk – met zes tankers in de vaart – viert dat hun eerste eigen cruiseschip vanaf deze maand operationeel is. Het nieuwbouw riviercruiseschip The Gentleman heeft geslaagde proefvaarten achter de rug. Na een testcruise voor leveranciers, de open dag en de promo-trip voor potentiële klanten, heeft The Gentleman op 1 mei haar eerste gasten ontvangen in Keulen.