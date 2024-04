DMC en Royal Bodewes opereren op dezelfde golflengte

De vier recente contracten van DMC met Royal Bodewes zijn een perfect voorbeeld van de wijze waarop Damen Marine Components (DMC) haar klanten ondersteunt. Op papier is de omvang van deze contracten precies wat je zou verwachten van DMC: stuursystemen, brugbedieningen en straalbuizen voor vier nieuwbouwschepen (drie Bodewes Eco Traders van 120 meter lang en één Ro-Ro schip van 87 meter lang). Wat echter opvalt, is de samenwerkingsfilosofie achter DMC’s relatie met Royal Bodewes.

Dit artikel wordt u aangeboden door Damen Marine Components

‘Royal Bodewes is een gerenommeerde Europese bouwer van duurzame schepen voor de short sea scheepvaart’, begint DMC Sales Manager Marnix de Bruijn. ‘Veel van hun succes is te danken aan de slimme strategie die ze hebben ontwikkeld voor het bouwen van coasters. Ze hebben zeer productieve engineering- en productieprocessen ontwikkeld. Dit stelt hen in staat om efficiënt duurzame schepen te bouwen binnen relatief korte tijd – dat is essentieel in de concurrentie met niet-Europese werven. Als leverancier is het onze taak om onze eigen processen en producten af te stemmen op die van hen. Dit is waar we met Royal Bodewes aan hebben gewerkt in onze werkrelatie, die al meer dan 10 jaar bestaat.’

Dezelfde golflengte

‘Het resultaat hiervan is dat onze ontwerp-, engineering-, productie-, test-, installatie- en inbedrijfstellingsprocessen allemaal op dezelfde golflengte zitten als die van Royal Bodewes. De recente vier contracten zijn hier een goed voorbeeld van: we streven ernaar om in elke stap van het proces gezamenlijk op te trekken.’

DMC zal deze manier van denken (het streven om op ‘gelijke golflengte’ te zitten) doorvoeren in elk systeem dat voor de vier contracten aan Royal Bodewes wordt geleverd: van de monitorings- en alarmpanelen op de brug, tot de stuursystemen benedendeks en de straalbuizen onder het achterschip. DMC is er trots op zijn klanten te ondersteunen bij de selectie van passende producten. ‘Hoe groter het schip, hoe groter het roer en dus hoe groter het koppel en dat heeft gevolgen voor het stuursysteem’, legt Marnix uit. ‘Wij adviseren onze klanten graag bij de selectie van de juiste systemen voor hun specifieke project.’

‘Plug-and-play’

DMC staat dan ook bekend om zijn adviserende rol in de samenwerking met klanten; en die is gekoppeld aan een sterk geloof in ‘improving vessel performance’ – het verbeteren van de prestaties van schepen op diverse vlakken. DMC streeft ernaar om de verwachtingen van de klant te overtreffen. Dit houdt ook in dat er wordt nagedacht over hoe systemen worden geïntegreerd in een schip. De manier waarop DMC zijn stuursystemen ontwerpt is hier een goed voorbeeld van. ‘We hebben onze stuursystemen ontworpen met een ‘plug-and-play’ filosofie’, zegt Marnix, verwijzend naar bijvoorbeeld de elektrisch-hydraulisch aangedreven systemen die de positie van het roer bepalen.

‘Dit betekent dat we de systemen op een skid produceren en installeren in onze eigen fabriek in Hardinxveld-Giessendam. Daar kunnen ze FAT-getest worden, indien nodig onder toezicht van een classificatie-inspecteur, voordat ze aan boord van het schip wordt geplaatst. Het enige wat een klant – in dit geval Royal Bodewes – hoeft te doen, is de hydraulische en elektrische voeding aan te sluiten. Dit bespaart veel tijd en energie aan boord.’

Goede werkrelatie

Het is allemaal goed en wel om DMC’s kant van het verhaal te horen, maar wat vindt Royal Bodewes van deze samenwerking? ‘We hebben al lange tijd een goede werkrelatie met Damen Marine Components’, antwoordt Martijn Beunk, Business Development Manager Royal Bodewes. ‘We hebben op talloze projecten met hen samengewerkt en hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is daar één van de redenen van. Bovendien is het DMC-team altijd beschikbaar voor advies en overleg tijdens ons ontwerp- en engineeringproces.’