Royal Huisman gaat 81-meter lang superzeiljacht bouwen met hoogste mast ter wereld

Superjacht Noir

De Nederlandse superjachtbouwer Royal Huisman in het Overijsselse Vollenhove gaat het grootse zeiljacht tot nu toe bouwen op de werf. Superjacht Noir, zwart in het Frans, wordt 81 meter lang (264ft) en krijgt één mast van 93 meter hoog. Daarmee krijgt ze de hoogste mast op een superzeiljacht ter wereld, zelfs de Koru van Jeff Bezos is korter, die meet 70 meter hoog.