127 meter lang superjacht Bezos begint aan proefvaart

Het superjacht Koru is begonnen aan haar proefvaart. Het 127 meter lange schip is door Oceanco uit Alblasserdam gebouwd voor Amazon-oprichter Jeff Bezos. De proefvaart is de laatste stap voor de oplevering.

Het schip is vanochtend rond 07:00 uur vertrokken naar de Noordzee, blijkt uit gegevens van Marinetraffic. Het is voor het eerst dat het schip zich met masten en al op op zee begeeft.

Het 127 meter lange schip is het grootste superjacht ooit in Nederland gebouwd. Koru vertrok vanochtend vanaf de werf van Greenport in Rotterdam, daar lag het schip sinds augustus vorig jaar. Op de Rotterdamse werf zijn de drie masten op het schip gezet. Dat kon niet op de bouwwerf van Oceanco in Alblasserdam, omdat de hoge masten het onmogelijk maakte om De Hef te passeren. Na flink wat ophef werd besloten het superjacht – zonder masten – over de Oude Maas te transporteren. De masten gingen wel over de Nieuwe Maas, maar deden dat liggend op een ponton.

