Superjacht Tranquility terug bij Oceanco voor grote refit

Upgrade

Het ruim 90 meter lange superjacht Tranquility is terug bij Oceanco, waar ze ooit werd gebouwd, voor een grote refit. Het schip ligt sinds begin mei bij de werf in Alblasserdam. Eigenaar is miljardair Gabe Newell. Hij vergaarde zijn rijkdom met Valve Software, een van de meest succesvolle gamebedrijven ter wereld.