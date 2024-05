Schipper Dylan legt Noorderlicht toevallig vast: ‘Met het blote oog bijna niet te zien’

Dylan Wijgaart (22) maakt wel vaker video’s van zijn reizen met de binnenvaarttanker South Carolina. Maar in het Hemelvaartweekend bleek zijn timelapse wel heel speciaal. ‘Het was eigenlijk toevallig. Ik wist niet dat het Noorderlicht zichtbaar zou zijn.’

Dylan had die avond ook niet meteen door dat het raak was. ‘Met het blote oog was het helemaal niet goed te zien. We zagen alleen een soort gloed’, vertelt hij. Dylan was met de 125-meter lange tanker onderweg van Mannheim naar Antwerpen. Een vaartocht die hem langs het mooie gebied rond Koblenz bracht en dus zette hij zijn GoPro klaar, zoals hij dat wel vaker doet. Toen wist hij niet dat die avond het Noorderlicht te zien zou zijn.

En het werd nog beter. Toen hij na afloop de beelden bekeek, was hij verrast. ‘Een leuke verrassing. Het is heel goed te zien op de video.’ Dat komt omdat een camera beter kleuren detecteert in het donker, dan onze ogen.

TikTok-timelapses

Op zijn TikTok plaatst hij regelmatig video’s van de reizen die hij met de tanker maakt. Dylan vaart sinds 2017, eerst als lichtmatroos en sinds zijn 21e als schipper. Voor Dylan is de binnenvaart een bekende wereld. Zijn hele familie zit in de binnenvaart. Dylan vaart dan ook voor het bedrijf van zijn vader. Maar de sector is niet voor iedereen bekend, en al helemaal niet wat voor mooie reizen je kunt maken. ‘Allereerst vind ik het maken van de filmpjes leuk. Maar ik wil mensen ook laten zien hoe mooi de binnenvaart is. Ik kom op de mooiste plekken en rivieren en ik heb wat te vertellen als ik thuiskom. Extra leuk dus om die mooie ervaring op beeld vast te leggen en te laten zien hoe gaaf dit werk is.’

In zijn video’s worden vaartochten van drie uur teruggebracht tot versnelde filmpjes van 1,5 minuut. Dat levert hem duizenden views en likes op, maar niet eerder werd een video zo goed bekeken als die van het Noorderlicht. ‘Hij ging wel een beetje viraal, ja. Ik heb veel leuke reacties gehad.’

Momenteel vaart Dylan op de South Carolina richting Birsfelden, nabij Bazel. ‘Die tocht brengt ons ook door een mooi gebergte. Ik ga mijn GoPro klaarzetten.’