Kijk Schuttevaer Live vanaf Europort (dag 1) terug: PvdA-GroenLinks wil industriepolitiek

Onderwerp van gesprek: de onlangs gepubliceerde sectoragenda voor de maritieme maakindustrie. Roukema benadrukte het belang van de sectoragenda. ‘Die is bedoeld om de Nederlandse scheepsbouw te ondersteunen. Wij zijn bij ROG Schiprepair vooral bezig met scheepsreparatie, maar ook wij zullen de voordelen ervan voelen, omdat we dezelfde toeleveranciers en innovaties gebruiken als de nieuwbouwsector.’

Roukema wees verder op de toenemende buitenlandse concurrentie en de noodzaak te investeren in de Nederlandse scheepsbouw. ‘Samenwerking tussen de overheid en de sector is ontzettend belangrijk. Dit gebeurt ook in andere landen, waar de overheid de scheepsbouw nadrukkelijk ondersteunt.’

Industriepolitiek

Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor Groenlinks-PvdA vertelt dat als zijn partij in het kabinet terechtkomt, er echt industriepolitiek gevoerd gaat worden. ‘Het klimaatprobleem is zo groot en urgent, vooral voor een laaggelegen gebied als Nederland. De CO2-uitstoot moet omlaag. Bedrijven die laten zien hoe zij hieraan kunnen bijdragen kunnen op onze steun rekenen. Met subsidies, maar ook door te faciliteren om dat voor elkaar te krijgen. Dat geldt ook zeker voor de maritieme sector.’

Bekijk de uitzending hier

Drinkwater op zeeschepen

Van politiek gaat het studiogesprek over naar drinkwater. Guy Heijnen van Hatenboer Water schuift aan om te praten over drinkwaterproductie uit zeewater. ‘Veel zeeschepen hadden al een zuiveringssysteem aan boord, maar steeds meer schepen gaan nu over op het daadwerkelijk drinken van water dat aan boord is gezuiverd.’

De techniek van Hatenboer Water is gegarandeerd betrouwbaar, maar vooral voor bemanningen uit landen waar water uit de kraan niet drinkbaar is, zijn huiverig en moeten soms nog worden overtuigd.

Hatenboer levert alle systemen die nodig zijn om drinkwater te maken, te bewaren en te koelen. ‘Het water wordt regelmatig getest of het aan alle eisen voldoet’, vertelde Heijnen. Roukema vroeg zich af of deze eisen overal ter wereld gelijk zijn. ‘Je maakt waar je ook vaart dezelfde kwaliteit water, al kan de wetgeving per vlaggenstaat wel verschillen.’

Expeditie Maritiem

Na Heijnen kwam TikTokker Iris Sophie aan tafel, met haar account Expeditie Maritiem geeft ze haar ruim 600 volgers een kijkje achter de schermen van de maritieme wereld. Het account heeft als doel jongeren en nieuwsgierige geesten kennis te laten maken met de maritieme sector.

De maritieme wereld is veelomvattend, maar niet altijd voor iedereen toegankelijk, zo ontdekte Iris Sophie. ‘De maritieme sector is veel breder dan alleen maar schepen, varen en lassen.’

Zelf liep ze de hele dag op de beurs rond om mensen te interviewen voor haar TikTok-account. ‘Ik vraag wat ze hier op de beurs doen en wat hun bedrijf doet, maar ik focus vooral op de vraag wat hun werk nou zo leuk maakt.’

Bedrijven moeten volgens Iris Sophie hun zichtbaarheid op social media vergroten. Haar tip voor bedrijven die actief willen worden op social media? ‘Gewoon beginnen. Je moet gewoon vandaag nog beginnen en iets gaan posten. Op een gegeven moment vind je daar wel je draai in.’

Veilige gangways

Erik de Groot van Ned Marine Services was de laatste gast aan tafel om te praten over innovaties op het gebied van gangways, loopplanken, loopbruggen, en accommodatieladders. De aluminium gangways van Ned Marine zijn speciaal ontworpen voor de maritieme sector. Het bedrijf is voortdurend bezig met innovatie en investeert in nieuwe materialen en software om de gangways veiliger en efficiënter te maken.

De Groot is optimistisch over de toekomst van de Nederlandse scheepsbouw en scheepsreparatie. Hij ziet een grote vraag naar nieuwe, groenere schepen. ‘De gemiddelde leeftijd van een zeeschip stijgt. Er is een grote vraag naar nieuwe, schone schepen. Dit biedt de Nederlandse scheepsbouw en scheepsreparatie goede kansen. We hebben de kennis en expertise om deze schepen te bouwen en te repareren.’