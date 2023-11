Vandaag vanaf Europort: Studio Schuttevaer live

Studio Schuttevaer zendt vandaag voor het eerst live uit vanuit Europort, de grootste maritieme vakbeurs van Nederland. Hoofdredacteur van Schuttevaer René Quist gaat samen met een interessante tafelgasten het gesprek aan met verschillende gasten over maritieme noviteiten. Vandaag: de naderende verkiezingen, watersystemen en een slimme gangway. Tafeldame is Hanna Roukema.

Kom vooral kijken in de studio of volg de uitzending live via de website!

Van 15:00 tot 15:45 uur vanuit een speciaal ingerichte studio vanaf het NMT NL Paviljoen in Hal 8

Als voorzitter van Young NMT en commercieel manager van ROG Ship Repair & Rotterdam Offshore, is Hanna Roukema een logische aanwezigheid op een belangrijke vakbeurs als Europort. Ze vergezelt René Quist tijdens de uitzending en deelt haar visie en mening over alles wat de revue passeert.

Zo schuift onder meer Joris Thijssen aan, van Groenlinks-PvdA. Het Tweede Kamerlid schuift aan om te praten over het maritiem verkiezingsdebat en de naderende verkiezingen.

In een item over Hatenboer Water Rotterdam word je bijgepraat over watersystemen op schepen. Het bedrijf bestaat al sinds 1906 en begon met de levering van drinkwater aan zeeschepen met een waterboot. Tegenwoordig opereert het wereldwijd met nevenvestigingen in Houston, Dubai en Singapore en produceert het een uiteenlopende serie watermakers die onder meer van zeewater schoon drinkwater maken.

Laat je 3 dagen lang op de hoogte brengen van maritieme nieuwtjes en innovaties, tijdens de live uitzending van Studio Schuttevaer op Europort

In een item met de Nederlandse Marine Service Ridderkerk staat de nieuwe slimme gangway centraal. Directeur Ger Monster presenteert de nieuwste DNV gecertificeerde gangways op Europort en komt er in Studio Schuttevaer alles over vertellen.

Tussen de gesprekken en interviews door, krijgt de kijker een update van wat er vandaag allemaal te ontdekken valt op de Rotterdamse vakbeurs en presenteert redacteur Jelmer Bastiaans hoogstpersoonlijk de rubriek ‘uit de hoogte’.