Overal waar u vaart: instandhoudingsproblematiek

Instandhoudingsproblematiek, een groot woord voor een groot probleem. Een Scrabble-woord om van te dromen. Helaas heeft het Scrabble-plankje maar zeven letters. Ik ben opgegroeid in een groot gezin, waar op de bordspelen menig competitie werd beslecht. Uitdagend om een woord zo goed mogelijk te positioneren voor de hoogste score. Het woord opschrijven levert hier al een probleem op. Telkens als ik “het” woord gebruik neemt het 5% van de maximale columnlengte in beslag.

De term instandhoudingsproblematiek heeft in die zin ook een uitdaging om die op een goed moment in stelling te brengen in het gesprek met de beheerders van de vaarwegen. Betere instandhouding van de infrastructuur is iets wat ik als vertegenwoordiger van Koninklijke Binnenvaart Nederland al bepleit sinds mijn aantreding als regiocoördinator. Sinds dat moment constateer ik een achteruitgang van de beschikbaarheid van de infrastructuur op de Maascorridor.

Die achteruitgang in de beschikbaarheid wordt niet alleen bepaald door een verslechtering van de onderhoudstoestand van de infrastructuur. Ik ervaar dat ook steeds vaker een juridische grondslag wordt aangewend om de infrastructuur te stremmen. Ik zou een dergelijke casus dan meer als een lokaal vaarverbod willen omschrijven.

Faalrisico

Het aanvechten van de grondslag van de stremming is afhankelijk van de waardering van de juridische onderbouwing van een veiligheidsissue. Elk waterbouwkundig onderdeel heeft een faalrisico. Bij achterstallig onderhoud van, of een gebrek aan onderhoud aan de infrastructuur, heb je een tastbaar bewijs. Bij een juridische grondslag voor een stremming gaat het meestal om bescherming van de vaarwegbeheerder tegen een mogelijke schadeclaim van de gevolgen van een veiligheidsrisico. Het veiligheidsrisico neemt per definitie toe op het moment dat de vaarwegbeheerder uitgesteld onderhoud accepteert.

Stremmingcijfers

Onderhouden van de infrastructuur is gebaseerd op prestaties van deze netwerken. Met andere woorden, hoe lang en hoe vaak mag de infrastructuur gestremd zijn? De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in prestatie-indicatoren. De indicatoren leggen de verbinding tussen de sturing op en verantwoording over de gewenste prestaties waarvoor Rijkswaterstaat budget heeft gekregen.

Met Rijkswaterstaat wordt een Service Level Agreement (SLA) met een looptijd van vier jaar afgesproken, met daarin de afgesproken prestatieniveaus. De huidige SLA-periode loopt van 2021 tot en met 2024. Als ik wat dieper op de cijfers in ga – 2023 is nog niet beschikbaar – dan publiceert Rijksfinanciën de volgende cijfers: geplande stremmingen (gehele areaal) realisatie 2,0% (2021), 0,9% (2022), streefwaarde 0,8%. Ongeplande stremmingen (gehele areaal) 1,0% (2021) 2,4% (2022), streefwaarde 0,2%. Realisatie verslechtert in een verdubbeling van 2021 naar 2022 in twaalfvoud de streefwaarde.

Zorgwekkend

Als regiocoördinator Zuidoost-Nederland (Maascorridor) neem ik een verslechtering waar tussen 2022 en 2023. Dit zijn voor de binnenvaartbranche zorgwekkende cijfers. Zeker wanneer je kijkt naar het volume uitgesteld onderhoud uitgedrukt in budget. Hoofdvaarwegen: uitgesteld onderhoud 2021, 494 miljoen euro, achterstallig onderhoud drie miljoen euro. Uitgesteld in 2022, 686 miljoen euro, achterstallig zeven miljoen euro.

Als ik het kopje ‘Projectoverzicht verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet’ bekijk, dan ontbreekt hier de Maascorridor volledig. Zeer zorgwekkend. Dit vastgesteld hebbende wordt mijn motivatie om een verbetering van de bevaarbaarheid van onze vaarwegen te bewerkstelligen extra geprikkeld.

Blijf gezond en een goede reis.

Nico Evens Regiocoördinator Koninklijke Binnenvaart Nederland

Regio Zuidoost-Nederland 06 25 17 31 53 / n.evens@binnenvaart.nl

Lees ook: Overal waar u vaart: hoofdpijndossier Julianakanaal Lees ook: Overal waar u vaart: nieuwe ontwikkelingen