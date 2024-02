Studio Schuttevaer: waarom is het containervervoer over water in elkaar gezakt?

De cijfers logen er niet om. Volgens onderzoeksbureau Panteia is het containervervoer in 2023 over water met 40% procent gedaald. En ook in de drogeladingmarkt is het soms zoeken naar vrachten. Toch wordt er nog steeds goed geld verdiend in de binnenvaart. Binnenvaartonderzoeker Wouter van der Geest van Panteia laat vanmiddag uitgebreid zijn licht schijnen op de cijfers en deze merkwaardige tegenstelling en legt uit waar deze daling vandaan komt.

Het vervoer van containers per binnenvaartschip is vorig jaar onverwacht gekelderd met 37%. In 2022 werd 47,1 miljoen ton per container vervoerd, in 2023 daalde dit naar 29,5 miljoen ton. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat.

Vooral Duitse bedrijven kozen ervoor vracht over de weg te transporteren. Maar waarom is deze reverse modal shift in gang gezet? Wouter van der Geest zet het vanmiddag helder uiteen. Ook doet hij een aantal voorspellingen over de binnenvaart in het algemeen. In hele binnenvaart is het totale vrachtvolume in 2023 5% gedaald, van 301 miljoen ton naar 286 miljoen ton.

Vorige week werd ook bekend dat Panteia onderzoek heeft gedaan naar de invoering van biobrandstoffen in de binnenvaart. Onderzoekster Rolien Holster deelt haar bevindingen.

Vanmiddag om 16:00 uur zijn Wouter van der Geest en Rolien Holster live te gast in Studio Schuttevaer.