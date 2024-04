België nadert Duitsland als belangrijkste binnenvaartbestemming

Cijfers CBS

Duitsland was ook in 2023 de belangrijkste buitenlandse bestemming voor de binnenvaart vanuit Nederland, maar België komt steeds dichterbij. In 2023 ging 51,7% van de goederen naar Duitsland en 44,6% naar België, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tien jaar geleden was dit nog 61,1% tegenover 33,1%.