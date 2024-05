Binnenvaartschippers kunnen nu tonnen subsidie krijgen voor ZESpacks

Binnenvaartschippers kunnen opnieuw subsidie aanvragen om op de batterijcontainers van Zero Emission Services (ZES) te gaan varen. Het geld – maximaal 400.000 euro per schip – is bedoeld voor de ombouw van dieselaandrijving naar een elektrische aandrijflijn. Het is de tweede van drie rondes, in totaal is er 15,1 miljoen euro beschikbaar.

De tweede ronde staat open sinds vanochtend (1 mei) 09:00 uur tot en met 30 juni 12:00 uur. Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen om het schip klaar te maken voor ZESpacks. Per vaartuig wordt maximaal 40% van de investeringskosten vergoed met een limiet van 400.000 euro. De subsidie is bedoeld om de onrendabele top van de investering af te halen.

Veel geld over

In de eerste ronde, die liep van 7 december 2023 tot 28 februari 2024, is ongeveer 10% van het budget benut. Dat meldt Niels Kreukniet van In-Cite, uitvoerder van de subsidieregeling. De rest van de 15,1 miljoen euro kan in deze ronde of in ronde drie worden benut, de derde ronde gaat open op 1 september. Na toekenning van de subsidie heeft de eigenaar 18 maanden de tijd om het schip te laten ombouwen. Wanneer het weer in de vaart is, heeft de schipper twee weken om een emissielabel aan te vragen. Die moet dan in eerste instantie minimaal label B1 hebben. Een eis is ook, dat het schip uiterlijk 1 juli 2026 een A0-label heeft. Het verschil tussen B1 en A0 is een dieselgenerator aan boord als backup. Die moet op termijn uit het schip worden gehaald. Toen de subsidieregeling werd opgesteld, bestond nog het plan om een emissielabel te verplichten voor de Nederlandse binnenvaart. Dat idee is inmiddels van de baan.

45 batterijschepen

Deze 15,1 miljoen euro is onderdeel van de 50,2 miljoen euro die ZES kreeg in april 2022. Met die ruim 50 miljoen euro moeten er in 2025 45┬á binnenvaartschepen op batterijen varen. Het tweede schip op ZESpacks – Den Bosch Max Groen – gaat eind juni proefvaren. De eerste is de Alphenaar, die sinds september 2021 in de vaart is.