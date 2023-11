Den Bosch Max Groen wordt tweede schip op batterijcontainers ZES

Het containerbinnenvaartschip Den Bosch Max Groen wordt omgebouwd om vanaf april 2024 op batterij-elektrisch op ZESpacks te varen. Daarvoor ondertekenden Michiel Smit (Zero Emission Services), Marnix Vos (Nedcargo International) en Jan-Jaap Kroft (BCTN Network of Inland Terminals) een contract in de Studio Schuttevaer-uitzending Live vanaf Europort.

De Den Bosch Max Groen is van Nedcargo en in 2020 gebouwd door Concordia Damen. Diezelfde scheepsbouwer gaat het schip in het eerste kwartaal van volgend jaar ombouwen. Op de werf in Werkendam wordt het schip klaargemaakt voor de batterijcontainers van Zero Emission Services (ZES). ‘Zodat de dieselmotoren eruit kunnen en we zero emission verder kunnen’, zei Vos in de studio op de beurs.

Het is het tweede schip dat gaat varen op de ZESpacks. ‘Maar, het wordt het eerste schip dat gaat varen op de tweede generatie ZESpacks. Met meer vermogen en een betere stroomaansluiting’, zei Smit.

Een nieuw schip op batterijcontainers betekent ook nieuwe oplaadpunten. ‘Die komen in het centrum van Rotterdam, Alblasserdam, Den Bosch en in Moerdijk.’

Vervolgstappen

Het schip keert in april volgend jaar terug in de vaart. Voor BCTN smaakt de ombouw naar meer. ‘We lopen al heel lang redelijk voorop in de verduurzaming van onze schepen. Dit is een belangrijke stap. We willen meer samenwerking als deze, ook met deze groep’, stelde Kroft.

Bekijk hier de uitzending, waar het contract wordt ondertekend vanaf minuut 21.

Ook ZES ziet in deze samenwerking bevestiging. ‘We kunnen als ZES alle partijen bij elkaar brengen. Goed de kosten en baten op een rijtje zetten. Dit is de bevestiging’, zei Smit ZES heeft vanuit het nationaal groeifonds 50 miljoen euro gekregen met als doel dat er in 2026 45 binnenvaartschepen op de ZESpacks varen. ‘Als er meer marktpartijen aansluiten dan kunnen wij dat sneller doen’, voegde Kroft toe.