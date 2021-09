Schuttevaer Premium Alphenaar is nog maar het begin voor ZES Facebook

ALPHEN A/D RIJN 06 september 2021, 15:13

Met het in de vaart nemen van Alphenaar is de eerste stap richting varen op batterijcontainers gezet. ‘Voor veel mensen is het een kwestie van: eerst zien, dan geloven’, vertelt Hein Oomen van ZES. ZES wil de aankomende twee jaar nog zeven schepen op ZESpacks laten varen.