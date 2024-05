Aan de reis: droge-ladingmarkt trekt aan

Zelfs de hoeveelheid containers groeide fors van 93.000 teu in de vorige week naar 108.000 teu in de afgelopen week (+16%). Diverse factoren hebben bijgedragen aan deze groei. Zoals het hele jaar al opvalt is de markt voor het vervoer van bouwgrondstoffen erg gunstig. Ook afgelopen week nam het vervoer van bouwgrondstoffen toe (+6%).

De opleving van het containervervoer was te zien in zowel het binnenlandse containervervoer als op de Beneden-Rijn. Richting de Midden- en Boven-Rijn liepen de volumes iets terug. Vooral in relatie tot Noord-Brabant namen de volumes sterk toe.

Een overige opvallende waarneming is dat de oogst van wintergewassen lijkt los te komen. Er was veel aanbod van landbouwgoederen vanuit de Moezel en de Oost-Duitse kanalen. Op de Main is het daarentegen rustig.

Tankvaart

De vrachttarieven in zowel de ARA als op de Rijn zijn nog altijd stabiel. Er wordt meer diesel en gasolie gevaren van en naar de terminals. Van een rally is echter geen sprake. De vraag naar vervoer van benzine en -componenten blijft namelijk wat achter, met name door het onderhoud bij raffinaderijen in Rotterdam. Hierdoor kunnen de vrachten ook niet sterker stijgen.

Ook op de Rijn is geen sprake van druk, ook al werd meer diesel vervoerd. Dit kan te maken hebben met de lagere productprijs waar importeurs van profiteren. De gasolieprijs is verder gedaald (ICE gasolie: $ 780 ton), maar de Brent ruwe olieprijs is juist gestegen richting de $ 90 per vat.

Diesel en kerosine worden massaal geïmporteerd uit het Midden-Oosten, Azië en de Verenigde Staten. Benzinecomponenten worden nog altijd verzameld in Amsterdam en Antwerpen, waar de export zich steeds meer richt op de VS. De lokale vraag blijft achter. Voorraden in de ARA lopen hierdoor op. Dit kan een aanwijzing zijn voor een verslechterende marktsituatie.

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).