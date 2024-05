Alumax Boats zet voormalige waterbussen Delft te koop

De Meppelse scheepsbouwer Alumax Boats heeft twee waterbussen uit Delft in de verkoop. De 14,30 meter lange schepen zouden in Delft een OV-verbinding gaan onderhouden, maar eind maart werd de stekker uit het project Waterbus Delft getrokken.

Het nieuwe vervoersinitiatief werd in november 2022 aangekondigd. Initiatiefnemers waren Kees Schonebaum en Tomas te Velde, als mede-aandeelhouder en scheepsbouwer werd Alumax Boats in de arm genomen. Op 1 juni 2023 werd de eerste van twee waterbussen gedoopt door wethouder Martine Huijsmans. Maar negen maanden later, op 28 maart 2024, publiceerden Te Velde en Schonebaum het volgende bericht op de website: ‘Met pijn in het hart kondigen de oprichters van Waterbus Delft, Tomas te Velde en Kees Schonebaum, aan dat hun onderneming, minder dan een jaar na de feestelijke doop, zal stoppen met haar activiteiten. Dit betekent ook het einde van hun droom om schoon, duurzaam vervoer over water in Delft te realiseren.’

Te laat

Het plan was elke 20 minuten een afvaart te bieden vanaf Station Delft naar vijf haltes langs de Schie. De problemen zouden zijn ontstaan toen het tweede passagiersschip, vanwege enkele aanpassingen, later werd opgeleverd dan gepland. Daardoor lukte het niet stabiel openbaar vervoer aan te bieden. ‘Je wil namelijk elke 20 minuten een afvaart en niet elke 40 minuten. Dat betekende dat we het verwachtte resultaat van de inkomsten van het openbaar vervoer niet hebben kunnen halen’, schrijven de initiatiefnemers op de website. Met alleen evenementen redde Waterbus Delft het niet.

Tekst gaat verder onder de foto

Daaraan voegt Danny Pol van Alumax Boats toe dat het niet meehelpt dat de TU Delft 10.000 studenten in Rotterdam gaat huisvesten. ‘De wereld zag er in Delft twee jaar geleden, toen de plannen ontstonden, heel anders uit.’ Alumax betreurt het dat het initiatief is gestrand, vooral ook omdat de botenbouwers uit Meppel als mede-aandeelhouder veel vertrouwen hadden in het unieke initiatief.

Lage kruiplijn

Bouwer van de twee waterbussen Alumax heeft de elektrisch aangedreven schepen weer overgenomen. De Lepelaar en Zwaan, zoals ze zouden gaan heten, kosten 299.000 euro per stuk. Ze zijn 14,30 meter lang, 3,14 meter breed en hebben een diepgang van 85 centimeter. ‘Het zijn echt unieke schepen. Ze kunnen fungeren als waterbus, maar ook bijvoorbeeld als rondvaartboot. Ze zijn elektrisch, maar dat is al niet meer uniek. Het feit dat het dak kan zakken, dat is het unieke’, vertelt Pol.

Een hefdak dat omlaag kan, was een belangrijke eis om door Delft te varen. Met de doorvaarthoogte van 1,30 meter kon het schip namelijk onder de Abtswoudebrug doorvaren. ‘Daardoor kan het schip op plekken komen, waar normaal alleen open rondvaartboten kunnen komen. We merken dat potentiële klanten dat zeer interessant vinden.’

Volgens Pol is er veel interesse. ‘Vanuit rondvaartbedrijven en horecabedrijven aan het water. En niet alleen uit Nederland, maar ook vanuit België.’

Lees ook: Waterbus Delft zet met twee elektrische schepen nieuwe OV-dienst op Lees ook: Eigenaren Alumax Boats varen Rotterdamse watertaxi zelf naar Meppel: ‘Oefenen voor de koning’